Игрок «Ахмата» назвал лучших футболистов РПЛ по различным характеристикам

Игрок «Ахмата» Гандри назвал лучших футболистов РПЛ по различным характеристикам
Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по различным игровым характеристикам.
— Скорость?
— 40-й номер «Краснодара» Олакунле Олусегун, нигерийский игрок.
— Сила?
— Я! Надер Гандри!
— Видение игры?
— Эдуард (Сперцян) из «Краснодара», их капитан. Хороший игрок.
— Дриблинг?
— Лечи Садулаев.
— Реализация?
— Даку из «Рубина».
— Правая нога?
— Хороший вопрос… Маркиньос из «Спартака».
— Левая нога?
— Бонгонда, может быть, из «Спартака». Конголезец.
— Понимание игры?
— По мысли мне нравится этот игрок — Барко из «Спартака», — сказал Гандри в видео опубликованном в телеграм-канале «Ахмата».