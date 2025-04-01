Экс-капитан «Зенита» рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

© Чемпионат.com

«Сейчас я тренирую. Работаю с командой «Дженоа» до 17 лет. Мне очень важно было продолжить работу в родном клубе после завершения карьеры футболиста. Нравится тренировать и находиться на футбольном поле», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

36-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За питерцев он сыграл 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. В составе «Дженоа» на его счету 291 матч, 31 гол и 13 передач. За карьеру Кришито успел поиграть в «Ювентусе» и «Торонто». В составе сборной Италии футболист сыграл 26 игр и отметился тремя передачами.