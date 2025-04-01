Глушенкова похвалили за честность в интервью

Игорь Шалимов: «Глушенков говорит правду, о футболе и о нюансах. Но он не до конца пока осознает, как она потом будет воспринята и отразится на команде»
Игорь Шалимов похвалил игрока «Зенита» Максима Глушенкова за правду в интервью.
«Десятка» – его позиция. Он может там играть хорошо, но ему надо набрать форму и соответствовать требованиям, адаптироваться к позиции. Нельзя играть по принципу «что вижу, то пою» – то есть только с мячом, надо и в оборонительных действиях принимать участие, работать ради команды без мяча. «Десятка» – сложная позиция, тут сложнее получать мяч, чем на фланге. А слова про то, что с Гренадой получил удовольствие – правильные. Конечно, с Гренадой полегче, чем в РПЛ. Еще бы там не получать удовольствие! Максим-то в своих интервью говорит правду, говорит о футболе и о нюансах. Проблема в том, что не до конца он пока осознает, как эта правда потом будет воспринята и отразится на команде», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Интера» и экс-тренер «Краснодара» Шалимов.