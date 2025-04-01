Дзюба был готов закончить карьеру до перехода в «Акрон»

36-летнний нападающий «Акрона» Артём Дзюба эмоционально поблагодарил своего представителя Леонида Гольдмана за то, что нашёл вариант с тольяттинским клубом, а также заявил, что уже готов был заканчивать профессиональную карьеру летом 2024 года.

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«Нигде этого не говорил, хотя уже давно надо было сказать. Хотел бы, пользуясь случаем, отдельно поблагодарить Леонида Гольдмана. В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать. Но если бы не этот человек, не было бы [для меня] ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня всё‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил. Это он нашёл вариант с «Акроном», он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что всё — буду заканчивать. Поэтому всё, что произошло потом, — здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Лёня — настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.