Арне Слот оценил настрой «Ливерпуля» перед заключительным отрезком сезона.

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Завтра «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ. Ранее мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» по пенальти, и уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги.