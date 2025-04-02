Сборная России может проводить матчи в Сербии

Президент РФС Александр Дюков заявил, что для сборной России не будет проблемой проводить матчи на нейтральном поле в Сербии в случае снятия бана.

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.

Дюков заявил, что проведение матчей сборной России на нейтральном поле сейчас не рассматривается.

«Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Сборная Беларуси и белорусские клубы проводят свои домашние матчи на нейтральном поле.

Сборная России проводит в период отстранения товарищеские матчи. В мартовскую паузу национальная команда провела два домашних матча против Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

В июне Россия проведет домашний матч с Нигерией и сыграет в гостях с Беларусью.