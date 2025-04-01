Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого считает лучшим нападающим АПЛ

Экс-игрок «МЮ» ван Нистелрой рассказал, кого считает лучшим нападающим АПЛ
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой, ныне занимающий пост главного тренера «Лестера», рассказал, что считает норвежского игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим нападающим английской Премьер-лиги.
«Холанд? Для меня он лучший нападающий в лиге. Он доказал это. Он выиграл всё, что только можно. Он просто класс. Когда у тебя в команде есть такой парень, как он, и ты его держишь, у тебя есть гарантия на 30 голов за сезон. И, очевидно, он провел «плохой сезон» — так что вы можете себе представить, что будет, когда он начнёт играть хорошо?! Он забьёт 60-70 мячей, может быть. Он — опора в нынешней команде «Сити» и в её будущем. Ничего с моей стороны кроме похвалы в его адрес», — приводит слова ван Нистелроя Euro Foot.
В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.