Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой, ныне занимающий пост главного тренера «Лестера», рассказал, что считает норвежского игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим нападающим английской Премьер-лиги.

«Холанд? Для меня он лучший нападающий в лиге. Он доказал это. Он выиграл всё, что только можно. Он просто класс. Когда у тебя в команде есть такой парень, как он, и ты его держишь, у тебя есть гарантия на 30 голов за сезон. И, очевидно, он провел «плохой сезон» — так что вы можете себе представить, что будет, когда он начнёт играть хорошо?! Он забьёт 60-70 мячей, может быть. Он — опора в нынешней команде «Сити» и в её будущем. Ничего с моей стороны кроме похвалы в его адрес», — приводит слова ван Нистелроя Euro Foot.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.