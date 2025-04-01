Сафонов: у Соболева нет никакого будущего

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свои мысли о будущем форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева. Нападающий не смог забить ни одного гола за сине-бело-голубых в 15 матчах чемпионата России.

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«Будущего у него никакого. Наверное, как у Бакаева. Поедет по арендам», – приводит слова Сафонова Legalbet.

Сафонов предположил, что Соболев может оказаться в клубах из второй половины таблицы, таких как «Крылья». Эксперт также отметил, что Соболев «вытянул свой счастливый билет» и заработал деньги, а как сложится его дальнейшая карьера — неизвестно.

Контракт Соболева с «Зенитом» действует до июня 2027 года. За время выступлений в команде 28-летний нападающий провел 21 игру и забил два гола.