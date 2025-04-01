«Химки» в шутку пообещали провести автограф-сессию с Ламином Ямалем

Пресс-служба подмосковных «Химок» в шутку пообещала провести автограф-сессию с нападающим каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.

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«В следующее воскресенье перед матчем с «Крыльями Советов» в фойе трибуны C вас будет ждать Ламин Ямаль – молодой талант из «Барселоны» и один из претендентов на «Золотой мяч»! Франк Артига лично договорился о визите испанца в Россию, в рамках которого Ямаль дал добро на автограф-сессию для болельщиков «Химок», — сказано в сообщении пресс-службы «Химок», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.