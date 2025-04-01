Нападающий «Спартака» Гарсия: Россия превзошла мои ожидания

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился своими впечатлениями о погоде в России и отношении местных жителей.

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«Россия превзошла все мои ожидания. Я думал, что тут будет намного холоднее», – приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Также Гарсия упомянул, что русские производят на него отличное впечатление, а негативного опыта у него не было — все складывается великолепно.

Гарсия подписал контракт со «Спартаком» в феврале 2025 года, перейдя из греческого АЕКа. За «красно-белых» он провел пять матчей, не отметившись ни одним голом или результативной передачей.

После 22 туров «Спартак», набрав 44 очка под руководством Деяна Станковича, занимает третье место в РПЛ. Отставание от лидера «Краснодара» составляет 5 очков, а до «Зенита», который находится на втором месте, — 2 очка.