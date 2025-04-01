Канчельскис вступился за Кокорина на фоне крупных штрафов за нарушения ПДД.

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Ранее стало известно, что Александра Кокорина оштрафовали более чем на 1,6 млн рублей (1511 взысканий) за нарушения ПДД в Москве с 2021 года. Кроме того, форвард, играющий сейчас за кипрский «Арис», показал неприличный жест, проезжая со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч.