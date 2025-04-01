Семшов: у ЦСКА все получается

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Игорь Семшов поделился мнением об игре красно-синих в весенней части сезона РПЛ-2024/25.

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«У ЦСКА все получается, они поймали игровой ритм и кураж. У армейцев всегда были хорошие игроки, но нужно было время, чтобы это довести до ума. ЦСКА может побороться за тройку РПЛ», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После окончания зимнего перерыва ЦСКА провел 4 матча в РПЛ, одержал 3 победы и 1 раз сыграл вничью.

После 22 туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке, имея на своем счету 41 очко.

6 апреля армейцы сыграют против столичного «Динамо». Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.