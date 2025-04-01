Шалимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Красно-белые потеряли важные очки в чемпионской гонке, сыграв вничью с грозненцами (0:0). Шалимов считает, что «Спартак» не сумел победить из-за того, что главный тренер команды Деян Станкович был вынужден менять схему.

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