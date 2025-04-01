Комличенко: Карпин меня подтравливал из-за помидоров

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко рассказал о реакции главного тренера национальной команды и экс-наставника ростовчан Валерия Карпина на его слова про помидоры. В конце 2024 года Комличенко публично пожаловался на рост цен, приведя в пример подорожание помидоров. Это высказывание вызвало резонанс, если учитывать миллионные зарплаты футболистов.

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— Последнее ваше интервью вызвало резонанс из-за помидоров. Как отреагировал Валерий Карпин?

— Чуть-чуть подтравливал. Были сейчас в Абу-Даби на сборах, он спросил, как мне местные помидоры. Я сказал, что очень плохие, пластмассовые, а он согласился. В России качество овощей гораздо выше. Но Георгиевич такой не один, таких много. Есть общая тема, чтобы меня поддушить. Но я спокойно к этому отношусь: я же знаю, о чём говорю, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».