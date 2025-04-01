Нападающий Коло-Муани вряд ли останется в «Ювентусе»

Рандаль Коло-Муани вряд ли останется в «Ювентусе», «ПСЖ» он тоже не нужен.

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Туринский клуб в зимнее трансферное окно арендовал 26-летнего форварда сборной Франции у парижан до конца сезона без права выкупа.

Рандаль забил пять голов в первых трех матчах за «Ювентус», однако сейчас его безголевая серия в матчах клуба и сборной насчитывает 10 матчей.

В первом матче тренера Игора Тудора, сменившего Тиаго Мотту, француз не вышел на поле. «Юве» обыграл «Дженоа» (1:0).

По данным La Gazzetta dello Sport, уход Мотты и игра Коло-Муани делают маловероятной возможную попытку «Ювентуса» договориться с «ПСЖ» о сохранении игрока.

В то же время RMC Sport ранее сообщал, что у нападающего нет будущего в «Пари Сен-Жермен».