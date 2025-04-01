«Манчстер Юнайтед» хочет продать Антони за £40 млн

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что смогут продать 25-летнего крайнего нападающего Антони за £ 40 млн (€ 47,6 млн) после его удачного выступления за «Бетис», где он играет на правах аренды. Об этом сообщает inews.

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По информации источника, интерес к бразильскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико», а также несколько клубов из чемпионата Италии. «Бетис» хочет продлить аренду Антони на более длительный срок, однако испанский клуб понимает, что ему будет трудно выполнить условия «красных дьяволов».

Антони перешёл в «Бетис» на правах аренды в минувшем январе. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.