Дзюба: Комличенко под 90 килограмм, а падает от дуновения ветра

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что стиль форварда «Ростова» Николая Комличенко, который зарабатывает много пенальти, ему не близок.

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В понедельник «Акрон» дома проиграл «Ростову» в матче 22‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:3. Комличенко в начале встречи получил рассечение головы и весь оставшийся матч играл с повязкой и в резиновой шапочке. В концовке первого тайма Комличенко заработал пенальти, который не реализовал Максим Осипенко. По итогам встречи форварда признали лучшим игроком матча.

— Комличенко с «Акроном» играл в шапочке после травмы головы. Неужели ты не пошутил на поле про ныряльщика?

— Понятно, что ему разбили голову, досталось, но… От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не велся. Когда человек под 90 килограммов всё время падает… знаешь, я старался никогда такого себе не позволять. Но я Комличенко не осуждаю, у каждого своё. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво, — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 7‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Акрон» на 9‑й строчке с 25 баллами.

В следующем туре ростовский клуб 6 апреля примет дома московский «Спартак», «Акрон» 5 апреля сыграет в гостях против «Краснодара».

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