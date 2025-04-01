Соболев провел 8 часов за игрой в Dota 2 после матча с «Рубином»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев провел 8 часов за игрой в Dota 2 после матча 22-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили «Рубин» (4:0).

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По данным телеграм-канала «Первый спорт», Соболев играл в комьютер в ночь с воскресенья на понедельник. Одним из игровых персонажей 28-летнего футболиста был Пудж.

В нынешнем сезоне Соболев провел 22 матча, забил два гола и сделал один ассист. Форвард не отметился ни одним результативным действием в текущем розыгрыше чемпионата России.

Минувшим летом Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.