«Факел» объявил о назначении нового главного тренера

Российский специалист Игорь Шалимов стал новым главным тренером «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займет должность главного тренера», — говорится в заявлении «Факела».

Подробности о сроках контракта Шалимова с «Факелом» не разглашаются.

Последним местом работы 56-летнего тренера был «Урал», который он покинул в августе 2022 года. Также Шалимов возглавлял «Ахмат», «Химки» и «Краснодар».

«Факел» идет в зоне вылета на 15-м месте, набрав в 22-х матчах 14 очков. 5 апреля воронежцы на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет без зрителей.