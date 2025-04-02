Стал известен новый главный тренер «Факела»

Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Игорь Шалимов. Об этом сообщает издание «Мое Онлайн».

По информации источника, официально клуб представит Шалимова в качестве нового наставника 2 апреля. В составе сборных СССР, СНГ и России он провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале».

Бывший главный тренер Дмитрий Пятибратов покинул «Факел» 30 марта после поражения от «Краснодара» со счетом 0:5.

В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов. «Факел» идет на 15-м месте Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков после 22 туров.

Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака удерживает этот титул шесть сезонов кряду.

Ранее «Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» в таблице АПЛ.