Радимов назвал лучшую команду Европы на данный момент

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал каталонскую «Барселону» лучшей командой Европы на данный момент.

Радимов назвал лучшую команду Европы на данный момент
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«В моём понимании, «Барселона» — лучшая команда Европы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 66 очков. На втором месте находится «Реал», имеющий также 63 очка за 29 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков.

В следующем матче «блауграна» сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании. Игра состоится сегодня, 2 марта. Счёт первой встречи — 4:4.

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