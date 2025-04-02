Тренер сборной Боливии хотел заполучить футболку Дзюбы

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии по футболу Роберто Фернандес рассказал о просьбе одного из членов тренерского штаба своей национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артема Дзюбы. Он его большой поклонник!» — рассказал Фернандес.

Ранее черногорский футболист «Акрона» Стефан Лончар рассказал о большом количестве поклонников Дзюбы в Черногории. Хавбек заявил, что каждый раз привозит друзьям на родину по 10-15 футболок с фамилией российского форварда.

Фернандес выступает за «Акрон» на правах аренды, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых сделал одну результативную передачу. В активе защитника один забитый мяч в 39 встречах в составе сборной Боливии .