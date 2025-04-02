Одноклубник Дзюбы рассказал о просьбе тренера сборной Боливии привезти футболку форварда

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Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии по футболу Роберто Фернандес рассказал о просьбе одного из членов тренерского штаба своей национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренер сборной Боливии хотел заполучить футболку Дзюбы
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«Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артема Дзюбы. Он его большой поклонник!» — рассказал Фернандес.

Ранее черногорский футболист «Акрона» Стефан Лончар рассказал о большом количестве поклонников Дзюбы в Черногории. Хавбек заявил, что каждый раз привозит друзьям на родину по 10-15 футболок с фамилией российского форварда.

Фернандес выступает за «Акрон» на правах аренды, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых сделал одну результативную передачу. В активе защитника один забитый мяч в 39 встречах в составе сборной Боливии .

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