Стало известно, как часто реализует свои моменты Манфред Угальде

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде попал в топ-5 игроков, которые лучше всего реализуют моменты у ворот соперника. Реализация голевых моментов Угальде составляет 44% — столько же у вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». В топ-5 также вошли Роберт Левандовски, Гарри Кейн, Усман Дембеле и Матео Ретеги.

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В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.