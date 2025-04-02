Романцев: не вижу, в чем «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак»

Легендарный бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил расстановку сил в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Специалист признался, что не видит, в чём «Зенит» и «Краснодар» превосходят красно-белых.

© Чемпионат.com