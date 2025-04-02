Сафонов помог ПСЖ выйти в финал Кубка Франции

В первом полуфинале Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Дюнкерка».

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Встреча прошла в Лилле и завершилась волевой победой парижской команды со счетом 4:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле, оформивший дубль, а также Маркиньос и Десайр Дуэ. У проигравшей команды отличились Винсент Сассо и Мухаммед Аль-Саад.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут. Предыдущий матч чемпионата Франции против «Сент-Этьена» 26-летний вратарь также провел в основном составе.

В финале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Кан» — «Реймс». Второй полуфинал Кубка Франции состоится 2 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 27 туров команда набрала 71 очко. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.