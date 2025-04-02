Радимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов объяснил причину неудачи московского «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 0:0. Эксперт считает, что красно-белые потеряли важные три очка из-за проблем с игровой схемой.

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