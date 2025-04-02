Россия может сыграть с Колумбией и Уругваем на выезде весной 2026-го. Решение примут в ближайшие месяцы (Sport24)
Сборная России может сыграть с Колумбией и Уругваем весной 2026 года.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, два выездных матча планируются на март следующего года.
Отмечается, что рассматривается вариант проведения встречи с Уругваем в ноябре 2025-го, однако реализация этой инициативы маловероятна.
Окончательное решение насчет двухматчевого турне в Южную Америку ожидается в ближайшие месяцы.
Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).