Экс-футболист «Зенита» рассказал о жалости к Соболеву

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал об отношении к нынешнему форварду петербургской команды Александру Соболеву. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Да, жалко его по-человечески, что он не забил "Рубину". Очень. Но это спорт высших достижений», — заявил Радимов.

Он добавил, что в игре с казанцами Соболев старался.

Во встрече 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (4:0), которая прошла 30 марта, Соболев снова не отметился результативными действиями. В 16 матчах нынешнего чемпионата страны в его активе «0+0» по системе «гол плюс пас».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. Стоимость трансфера оценивается в 10 миллионов евро.