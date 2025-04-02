Дюков высказал мнение, возможно ли побить рекорд Дзюбы

Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков заявил, что будет сложно превзойти рекорд нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов за сборную России, но есть много талантливых игроков, которые способны на это. На счету Дзюбы 31 мяч за национальную команду.

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«Рекорд Артёма действительно очень значимый. Побить его будет сложно, но последние два матча сборной подтвердили, что у нас большое количество молодых талантливых игроков, у которых впереди вся карьера. Конечно, защитники вряд ли его побьют, но тем, кто играет на позициях нападающих или атакующих полузащитников, вполне по силам в будущем превзойти этот рекорд», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

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В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.