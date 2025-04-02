Стало известно, что сказал Анчелотти в суде по делу об уклонении от налогов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с речью в суде — итальянец проходит обвиняемым в деле по уклонению от налогов в Испании. Специалист сообщил, что «Реал» предложил ему получать часть зарплаты в виде выплат за его имиджевые права.

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