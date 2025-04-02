Агент назвал стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Известный российский агент Герман Ткаченко рассказал, за какую сумму «Краснодар» готов отпустить полузащитника Эдуарда Сперцяна.

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— Про вариант с «Лансом» говорил сам Сперцян.

— Да не было варианта. Невозможное предложение в принципе, его не надо было делать. Люди, сделавшие его, не думали над этим и на самом деле не хотели, чтобы переход случился. 4 млн евро — ужасные, несправедливые деньги.

— Реальные — это 10?

— Ну, 15. Решать «Краснодару», так или иначе.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.