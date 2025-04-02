Герман Ткаченко назвал стоимость хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Чемпионат.com

Известный российский агент Герман Ткаченко рассказал, за какую сумму «Краснодар» готов отпустить полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Агент назвал стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
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— Про вариант с «Лансом» говорил сам Сперцян.

— Да не было варианта. Невозможное предложение в принципе, его не надо было делать. Люди, сделавшие его, не думали над этим и на самом деле не хотели, чтобы переход случился. 4 млн евро — ужасные, несправедливые деньги.

— Реальные — это 10?

— Ну, 15. Решать «Краснодару», так или иначе.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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