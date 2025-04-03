Медина может пропустить матч «Ростов» - «Спартак» из-за повреждения

По данным СМИ, парагвайский атакующий хавбек "Спартака" Хесус Медина рискует не принять участия в выездном матче 23 тура РПЛ с "Ростовом".

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27-летний парагвайский вингер московского "Спартака" Хесус Медина может пропустить гостевой матч 23 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом", сообщают СМИ.

По данным источника, футболист не полностью восстановился после повреждения, из-за которого ранее он не попал в заявку на выездную игру 22 тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:0).

В текущем сезоне на счету Медины 21 матч за красно-белых во всех турнирах, 3 забитых гола и 2 результативных паса.