Дивеев объяснил разницу между сборной при Карпине и Черчесове

Защитник столичного ЦСКА поделился мнением об изменениях в игре сборной России при Валерии Карпине и Станиславе Черчесове.

© Спорт день за днем

«Каждый тренер по-своему видит футбол и предъявляет свои требования. При Черчесове мы могли играть и с пятеркой, и с четверкой защитников. У Карпина – всегда только четверка. Разные подходы даже в прессинге. Главное – понимать, что от тебя требуют, и адаптироваться», – рассказал Дивеев в интервью «Советскому спорту».

Валерий Карпин на посту главного тренера сменил Станислава Черчесова и возглавил сборную России 23 июля 2021 года. На данный момент он тренирует команду уже более 3,5 лет.

Из-за отстранения от международных турниров УЕФА и ФИФА сборная России продолжает выступать только в товарищеских матчах.