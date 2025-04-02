Боливийский защитник «Акрона» сравнил инфраструктуру в России и на родине

Левый защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес сравнил инфраструктуру в России и на родине.

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— Все легионеры из тёплых стран говорят о снеге. Но если вынести его за скобки, какие вещи в России удивили тебя после Боливии?

— Если говорить о футболе, меня удивил высокий уровень организации всех процессов в клубе. Руководство во всём нам помогает. И хочет, чтобы мы думали только об игре. Поразила инфраструктура — отличные стадионы, качество полей. Понятно, что зимой с этим сложнее, но в целом это очень позитивный момент.

— То есть в «Боливаре» уровень организации ниже?

— По меркам нашей страны «Боливар» — топ. По организации они тоже на хорошем уровне, но такие команды скорее исключение. У большинства не всё так хорошо, есть трудности с инфраструктурой и всем остальным. Поэтому я и говорю — в России в этом плане всё более усреднённо. То есть доступ к хорошим условиям есть и у лидеров, и у, например, середняков.

— По футболу понял. А если говорим о быте?

— Удивило, что Россия максимально адаптирована под свои климатические условия. Понятно, что когда тепло, все могут заниматься спортом на улице. Но вот зимой делать это трудно, однако в стране достаточно разных спортивных комплексов. Есть крытые футбольные поля, другие сооружения. В Боливии же этого нет: а там порой бывает либо очень жарко, либо очень холодно. И сложно заниматься спортом. В этом плане Россия более прогрессивная страна, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.