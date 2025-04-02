Олег Романцев назвал лучшего нападающего России

Известный отечественный тренер Олег Романцев высказался о недавнем вызове нападающего «Акрона» Артёма Дюбы в сборную России. Он заявил, что считает 36-летнего Дзюбу лучшим форвардом страны здесь и сейчас.

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