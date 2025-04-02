Агент сделал прогноз по командам, которые покинут РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз по командам, которые покинут РПЛ по итогам нынешнего сезона.

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«Думаю, что «Факел» и «Оренбург» уже закончили свои выступления в РПЛ. Досрочно обе команды вылетят, они уже не вылезут из низов турнирной таблицы. Борьбу в зоне стыковых матчей будут вести «Пари НН», «Динамо» Махачкала, «Химки» и «Крылья Советов», — приводит слова Сафонова Metaratings.

После 22-х туров РПЛ в зоне вылета идут «Факел» (15-е место, 14 очков) и «Оренбург» (16-е место, 11 очков). В зоне стыковых матчей располагаются «Пари НН» (13-е место, 19 очков) и «Ахмат» (14-е место, 19 очков).

В ближайшем туре «Оренбург» в гостях сыграет с «Пари НН» (4 апреля), «Факел» на своем поле примет «Ахмат» (5 апреля), игра пройдет при пустых трибунах из-за наказания воронежцев по итогам матча с «Зенитом» (0:2).

Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 49 очков, «быки» опережают идущий на втором месте «Зенит» на 3 очка.