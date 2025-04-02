Джикия сможет принять участие в матче «Химок» с «Динамо» Мх после повреждения

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, рассказал, что футболист сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата России с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 6 апреля.

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«Со здоровьем Джикии всё нормально. Обошлось, хотя выглядело повреждение довольно неприятно. Георгий готовится к игре с «Динамо» Махачкала — по здоровью он сможет принять участие в матче, а там решит главный тренер», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Георгий Джикия получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (2:0). Он был заменён на 27-й минуте.