Агент: рано исключать «Спартак» из чемпионской гонки РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о перспективах московского "Спартака" в борьбе за золотые медали чемпионата России.

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- Я бы не исключал "Спартак" из чемпионской гонки, хотя потеря очков в игре с "Ахматом" усложнила задачу. Игр остаётся меньше, и нельзя отпускать конкурентов вперед. Но "Спартак" претендует на первое место и своей игрой будет доказывать это. Списывать их пока рано, - цитирует Кузьмичёва "Чемпионат".

По итогам 22 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает в турнирной таблице третье место, набрав 44 очка в 22 матчах. Отставание красно-белых от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" за 8 туров до финиша составляет 5 очков, от находящегося на втором месте петербургского "Зенита" - 7 очков.

В матче 22 тура РПЛ "Спартак" сыграл на выезде вничью со счётом 0:0 с грозненским "Ахматом".