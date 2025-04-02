CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»
Завершено рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщила пресс-служба «Ростова» в социальных сетях.
«31 марта спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. Суд отклонил апелляции футболиста и ФК «Аль-Раед» в полном объеме. Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — написано в сообщении.