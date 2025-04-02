«Акрон» открыл мурал в честь рекорда Дзюбы в Тольятти

«Акрон» посвятил мурал рекорду Артема Дзюбы.

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Сегодня пресс-служба клуба сообщила о появлении мурала с изображением 36-летнего форварда на улице Ульяны Громовой в Тольятти.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов».

«Большому рекорду – большой мурал. Мы решили зафиксировать историческое достижение Артема Дзюбы на улицах Тольятти. Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулевскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», – говорится в сообщении тольяттинского клуба.