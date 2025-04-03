Экс-футболист назвал причину, по которой «Краснодар» не станет чемпионом

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что «Краснодару» всегда что-то мешает в борьбе за чемпионство. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» давно стремится к чемпионскому званию и в последнюю секунду ему что-то мешает. Что? Я понять не могу. У них хорошие, квалифицированные игроки. Они добавляют друг друга немногочисленными российскими футболистами», — заявил Кавазашвили.

После 22 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 49 очков после 22 туров. На втором месте идет «Зенит», у которого 46 баллов. Третью строчку занимает «Спартак» — 44 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.