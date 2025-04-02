Мостовой оценил назначение Шалимова в «Факел» и снова вспомнил Абаскаля

Александр Мостовой оценил назначение Игоря Шалимова в «Факел».

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Сегодня воронежский клуб объявил о назначении Шалимова на пост главного тренера вместо покинувшего команду Дмитрия Пятибратова. «Факел» идет на 15-м месте в Мир РПЛ, набрав 14 очков за 22 матча.

– Сможет ли Шалимов спасти «Факел» от вылета?

– Такой же вопрос стоял перед предыдущими, назовем их, наставниками «Факела». Что‑то их всех убирали.

Если футболисты соберутся, то получится что‑то сделать. Какая разница, кто будет стоять на бровке? Никакой, мы всегда сами это видим. Единственный плюс – Шалимов прекрасный игрок в прошлом, футбольный человек.

Вчера было 1 апреля, я подумал, что Абаскаль где‑то появится. Интересно было бы посмотреть на него в «Факеле».

– Реально ли избежать вылета?

– Впереди восемь туров, пять очков – не так много. Другие команды тоже будут терять очки.

Кроме «Оренбурга», все команды имеют шансы сохраниться в РПЛ. У них слишком большое отставание. Только чудо им поможет, если выиграют семь матчей из восьми. Но это вряд ли, хотя кричали, что при Слишковиче все будет замечательно, – сказал бывший игрок сборной России.