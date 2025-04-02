Вратарь «Динамо»: команде не хватает менталитета убийцы на поле

Андрей Лунев считает, что «Динамо» не хватает менталитета убийцы для золота РПЛ.

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– Ты в июне пришел в «Динамо». С какими целями?

– С самыми высокими. Естественно, для команды. У нас есть задача, думаю, что у всех без исключения в нашей команде – от обслуживающего персонала, медицины, администрации и всех-всех, включая игроков и тренеров, – задача только одна. И если ее нет в голове, то тяжело будет.

Еще сколько игр [до конца сезона]? И все игры с прямыми конкурентами: с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром». И у них между собой. То есть все в наших руках. Хотелось бы в это верить, будем к этому стремиться.

– Вам не хватает какого-то психологического маленького момента. За это время в команде ты понял, почему такое происходит?

– Есть моменты, над которыми нужно работать, которые нужно докручивать, если мы хотим добиться золотых медалей. А их надо только добиваться, выгрызать. Мало того, что ты показываешь на поле, это еще и психология, менталитет, ментальность.

Я думаю, чего нам как раз таки не хватает, так вот этого менталитета убийцы на поле, то есть дожимать там, где надо. У нас было достаточно матчей, вроде выигрышных, когда мы опускаем весла, так скажем, и игра переворачивается в другую сторону.

– Вы же понимаете это?

– Как сказать, понимаем… Я со своей стороны это вижу, какие-то вещи, но есть моменты, на которые я могу повлиять, а есть моменты, которые будто витают в воздухе. С чем связано, мне тяжело сказать. Но это работа, которую должен проделать, безусловно, каждый, – сказал вратарь «Динамо».