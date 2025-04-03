Мелкадзе: Дзюба — король штрафной

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил «Матч ТВ», что считает Артема Дзюбу сильнейшим российским футболистом в истории.
Дзюба 19 марта забил гол в товарищеском матче сборной России с командой Гренады (5:0). Этот мяч стал для 36‑летнего нападающего 31‑м за национальную сборную, Дзюба единолично стал лучшим бомбардиром в ее истории. Также Дзюба с 236 голами стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
— Можешь ли ты назвать Дзюбу сильнейшим в истории российского футбола?
— Из русских — да. По результату и по игре.
— Есть ли у вас какие‑то общие качества?
— Не знаю. Роста мне не хватает (смеется). Он хорошо играет в штрафной площадке. Можно сказать, что он король штрафной, — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».
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