Мелкадзе: Дзюба — король штрафной

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил «Матч ТВ», что считает Артема Дзюбу сильнейшим российским футболистом в истории.

© Матч ТВ

Дзюба 19 марта забил гол в товарищеском матче сборной России с командой Гренады (5:0). Этот мяч стал для 36‑летнего нападающего 31‑м за национальную сборную, Дзюба единолично стал лучшим бомбардиром в ее истории. Также Дзюба с 236 голами стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Можешь ли ты назвать Дзюбу сильнейшим в истории российского футбола?

— Из русских — да. По результату и по игре.

— Есть ли у вас какие‑то общие качества?

— Не знаю. Роста мне не хватает (смеется). Он хорошо играет в штрафной площадке. Можно сказать, что он король штрафной, — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.