В Берлине убит украинский футболист

В Берлине мог быть убит 18-летний украинский футболист Александр Шворак. Об этом сообщают в социальных сетях.

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О гибели в Германии своего воспитанника сообщил футбольный клуб "Тайм Ковель".

"RIP. Трагически погиб в Германии наш питомец Александр Шворак (2007 г.р.). Соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей клуб не привел, пообещав дополнительно информировать о месте и дате похорон.

В тоже время под этой публикаций появилась запись пользовательницы под ником "Танюшка Танюшка", которая утверждает, что является тетей погибшего.

По ее словам, он проживал в Польше, но поехал в столицу Германии к друзьям и в Берлине он был убит своими знакомыми. Женщина также утверждает, что матери Александра не разрешили провести осмотр тела, взяв лишь ДНК-текст.

Она призвала сделать все возможное и невозможное, чтобы убийцы понесли наказание.

Это не первое убийство украинских спортсменов в Германии. В феврале 2024 года подростки от 14 до 16 лет в Эссене убили молодых украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.