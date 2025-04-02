Голы Рашфорда и Асенсио принесли «Астон Вилле» победу над «Брайтоном»

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-Лиги между «Брайтоном» и «Астон Виллой». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Стюарт Атвелл. Игра завершилась победой «Астон Виллы» со счётом — 3:0.

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Первый гол в матче записал на свой счёт арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард «Астон Виллы» Маркус Рашфорд. Англичанин отличился на 51-й минуте. На 78-й минуте испанец Марко Асенсио удвоил преимущество бирмингемской команды. На 90+10-й минуте нападающий Дониэлл Мален довёл счёт до крупного с передачи Асенсио.

«Астон Вилла» с 48 очками в 30 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», в свою очередь, опустился на восьмую строчку, у команды 47 набранных очков.