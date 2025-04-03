Моуринью схватил за нос тренера команды-соперника

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью схватил за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука после матча Кубка Турции. Эпизод попал в трансляцию, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Моуринью ущипнул за нос Бурука, после чего тот упал на поле, схватившись за лицо. Из-за этого на поле едва не случилась потасовка и появились сотрудники правоохранительных органов.

Встреча завершилась победой «Галатасарая» со счетом 2:1. Таким образом, «Фенербахче» вылетел из Кубка Турции на стадии 1/4 финала. «Галатасарай» в полуфинале встретится с «Коньяспором».

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Португалец является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций.