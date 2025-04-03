«Крылья Советов» рассмотрят вариант выкупа Зиньковского у «Спартака»

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян ответил на вопрос, планирует ли самарский клуб выкупать хавбека Антона Зиньковского у «Спартака». Сейчас игрок выступает за «Крылья» на правах аренды. По словам функционера, клуб намерен рассмотреть вариант полноценного выкупа Зиньковского.

«Крылья Советов» рассмотрят вариант выкупа Зиньковского у «Спартака»
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«Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде. Хотим ли мы выкупить Зиньковского? Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим», — приводит слова Тер‑Абрамяна «Матч ТВ».

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