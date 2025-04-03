«Крылья Советов» рассмотрят вариант выкупа Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян ответил на вопрос, планирует ли самарский клуб выкупать хавбека Антона Зиньковского у «Спартака». Сейчас игрок выступает за «Крылья» на правах аренды. По словам функционера, клуб намерен рассмотреть вариант полноценного выкупа Зиньковского.

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