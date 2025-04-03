Футболист «Краснодара» назвал условия для перехода в европейский клуб

Воспитанник «Краснодара» Александр Черников заявил, что готов перейти в европейский клуб только при условии борьбы за высокие места в национальном чемпионате. Также для футболиста важно, чтобы тренер на него рассчитывал. Слова полузащитника приводит Sport24.

«Счастлив, что подписал контракт с родной командой, но если придет хорошее предложение из Европы — рассмотрю. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера — насколько он на меня рассчитывает», — заявил Черников.

25-летний футболист выступает за основную команду с сезона-2019/20. В текущем розыгрыше чемпионата России на его счету два гола в 20 проведенных встречах.

После 22 туров «Краснодар» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе коллектива Мурада Мусаева 49 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит» с 46 баллами, на третьей позиции находится «Спартак» (44).