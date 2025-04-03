Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась с 34‑й на 35‑ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на сайте организации.

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На счету сборной России 1516,27 балла. В марта российская команда в товарищеских матчах обыграла сборные Гренады и Замбии с одинаковым счетом 5:0.

С 35‑го на 34‑е место поднялась команда Польши (1517,35), с 36‑го на 33‑е — сборная Панамы (1517,66). Венгрия (1503,34) опустилась с 30‑й на 37‑ю строчку.

Лидер рейтинга — сборная Аргентины (1886,16), второе место занимает команда Испании (1854,64), которая обошла Францию (1852,71).

С марта 2022 года сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.